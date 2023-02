Entella, verso l'Ancona: Tascone "Possiamo giocarcela con tutti"

Domenica alle 14,30 l'Entella sfida l'Ancona nel big match di giornata nel girone B di Serie C. I chiavaresi sono terzi a meno uno dal Cesena e nel 2023 non hanno ancora perso in campionato, solo due pareggi per il resto solo vittorie, il prossimo avversario invece è quarto in graduatoria. A pochi giorni da match parla al sito ufficiale della Virtus il centrocampista Tascone che scalda i motori e potrebbe partire titolare dopo le squalifiche di Paolucci e Corbari.

Le parole di Tascone prima di Ancona-Entella

“La scorsa non è stata una settimana facile, ma siamo contenti di essere riusciti a chiuderla con una vittoria preziosa”, commenta Tascone, “La ferita per l’eliminazione in Coppa Italia brucia ancora. Ci tenevamo ad arrivare sino alla finale e penso che per 80 minuti la squadra abbia fatto una buona partita, detto questo, tutti subito dopo il triplice fischio abbiamo pensato solo al il riscatto immediato in campionato. Siamo consapevoli del fatto che per noi, da ora in avanti, ogni sfida sarà una vera e propria finale per cercare di rimanere aggrappati alle prime posizioni. Ci attende un periodo sicuramente non facile, con tanti scontri diretti, ma la squadra soprattutto in questo 2023 sta dimostrando di potersela giocare a testa alta contro qualsiasi avversario”.

Un girone di ritorno molto importante nel quale l’Entella sta trovando gol e continuità. “Già prima della sosta natalizia penso che la squadra abbia centrato una vittoria molto importante sul campo della Torres. Alla ripresa, però, effettivamente ci siamo fatti trovare pronti e anche i risultati ci stanno dando ragione. Se devo fare un’analisi del campionato penso che la nostra colpa sia stata quella di perdere qualche punto di troppo ad inizio torneo, ma non ha senso recriminare sul passato. Abbiamo ancora tutte le carte in regola per recitare un ruolo importante e ce la metteremo tutta per insidiare le prime posizioni sino alla fine. Ancona? Sarà una partita molto delicata. Loro sono una buonissima squadra, allenata bene e difficile da affrontare. In casa hanno battuto anche la Reggiana, per cui, ci vorrà una grande Entella per portare a casa dei punti. Siamo carichi e vogliamo fare una grande partita, proseguendo il nostro percorso con forza e determinazione. Non penso al tour de force che dovremo affrontare, la nostra forza dovrà essere quella di ragionare sempre una sfida alla volta e cercare di arrivare a metà marzo nelle migliori condizioni possibili per andarci a giocare le nostre chance”.

Per Tascone, lo scorso anno alla Turris, si tratta della prima stagione in maglia biancoceleste, ma il giocatore si è già ambientato benissimo. “A Chiavari mi sto trovando davvero bene. La società è forte, presente e non ci fa mancare nulla. Mi sono ambientato subito e credo che questo sia davvero un gruppo eccezionale. Adesso dobbiamo solo pensare alla partita di Ancona e cercare a tutti i costi di continuare il nostro percorso”