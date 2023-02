Entella, due squalificati contro l'Ancona

Serie C

L'Entella inizia a preparare la delicata sfida di domenica prossima alle 14,30 contro l'Ancona. Sarà big match tra i liguri terzi in classifica e i padroni di casa che invece sono quarti, tra le due formazioni ci sono sette punti e così i chiaversi invece che guardarsi le spalle puntano al sorpasso al secondo posto sul Cesena che è stato sconfitto dalla capolista Reggina e ora ha solo un punto di vantaggio.

Ancona-Entella, due squalificati per Volpe

Oggi sono arrivate le decisioni del giudice sportivo che ha fermato per un turno i centrocampisti di Volpe, Paolucci e Corbari, entrambi ammoniti con il Montevarchi in regime di diffida e quindi costretti a saltare l'Ancona. La rosa a disposizione del tecnico è ampia e così ci sono un paio di possibilità a cui attingere.

Corbari è un'assenza pensate perché titolare inamovibile da quando il tecnico è passato al 3-4-1-2, Paolucci è il capitano e leader della formazione che ultimamente però è stato sorpassato dalla gerarchie anche da Rada, certo del posto domenica prossima. La domanda è chi giocherà al suo fianco, i candidati sono due Tascone e Siatounis con l'ex Monza che nella sfida di domenica scorsa ha confezionato un ottimo assist a Zamparo per il 3-0.

Per il resto rientra Chiosa che tornerà al suo posto in difesa mentre in infermeria resta il lungodegente Clemenza, la speranza è quella di riuscire a recuperare Tenkorang.