Ancona-Entella, le probabili formazioni: Schenetti in panchina

Alla ricerca della continuità, l’Entella sfida l’Ancona in trasferta per dare seguito alla vittoria di domenica scorsa contro l’Imolese. Mercoledì i chiavaresi sono usciti dalla Coppa Italia dopo la sconfitta ai supplementari con il Padova in cui hanno giocato tanti giovani. Il campionato è l’obiettivo principale e quindi oggi tornano tutti i titolari con alcune buone notizie dall’infermeria.

Volpe recupera Pellizzer, Morosini e Schenetti che però non sono al meglio e partiranno dalla panchina. Restano fuori dai giochi Silvestre, Pavic, Rada e Morra, ma l’emergenza infortuni sembra poter finire presto.

In campo i chiavaresi si schiereranno con Paroni in porta, l’estremo difensore ritorna dopo aver saltato le ultime due gare, davanti a lui Chiosa e Coppolaro mentre sugli esterni ci saranno Cleur e Barlocco. Pochi dubbi in mezzo dove Paolucci sarà affiancato da Dessena e Karic. Conferma nel ruolo di trequartista per Capello mentre in attacco Magrassi e Lescano sono favoriti su Merkaj.

L’Ancona scenderà in campo con il solito 4-3-3 con il tridente Del Sole, Moretti e Sereni che proverà a far male ad una difesa dell’Entella tornata solida nell’ultimo periodo dopo un inizio di campionato difficile.

Le probabili formazioni di Ancona-Entella

Ancona (4-3-3)Vitali, Tofanari, Masetti, Iottti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Del Sole, Moretti, Sereni.

Entella (4-3-1-2) Paroni, Cleur, Coppolaro, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Dessena; Capello; Lescano, Magrassi.