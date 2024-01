Ancona-Entella, probabili formazioni: le scelte di Colavitto e Gallo

Due delle grandi deluse del campionato di Serie C si sfidano domenica alle 16,15 per provare a rialzarsi. L'Ancona è al momento quattordicesimo con 21 punti, solo due in più della zona play out, periodo difficile per Colavitto che ha perso tre delle ultime quattro partite e non vince da cinque turni. Se la passa solo poco meglio Gallo che è tornato in zona play off con i suoi 24 punti ma continua ad andare a corrente alternata, la vittoria con la Recanatese è arrivata dopo il ko interno con la Juventus Next Gen e l'altro successo con il Rimini.

Ancona-Entella, le scelte di Colavitto

Rientra l'emergenza centrocampo per i padroni di casa che recuperano Saco e Paolucci, entrambi giocheranno dall'inizio con Gatto, fuori dai giochi Cioffi, infortunato, pronto dal primo minuto il nuovo acquisto Moretti. Doppio ballottaggio in difesa con Mondonico e Agyemang in vantaggio su Cella e Martina. Per quanto riguarda l'attaco fari puntati ovviamente su Spagnoli, otto gol per lui in campionato

Ancona-Entella, le scelte di Gallo

Problemi in attacco per Gallo che perde per problemi fisici Santini e Clemenza, la coppia offensiva dovrebbe essere quindi formata da Faggioli e Zamparo, poche le possibilità di vedere dall'inizio Tomaselli. In mediana Petermann e Corbari inamovibili, terza maglia a uno tra Meazzi e Tascone. Già fatta la difesa con Manzi e Bonini in vantaggio su Sadiki a protezione di De Lucia.

Ancona-Entella, le probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Parodi, Manzi, Bonini; Zapella, Corbari, Petermann, Meazzi, Di Mario; Faggioli, Zamparo

Ancona (4-3-3) Perucchini, Clemente, Pellizzari, Mondonico, Agyemang; Saco, Gatto, Paolucci; Emerge, Spagnoli, Moretti

Ancona-Entella in diretta tv e streaming

La sfida del Del Conero tra Ancona ed Entella di domenica sarà trasmessa solamente da Sky in tv al canale 253 e in diretta streaming su Now TV.