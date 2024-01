Entella, altra trasferta d'oro: blitz anche ad Ancona

Successo per l'Entella che inizia decisamente bene il 2024 vincendo in casa dell'Ancona per 1-0. La squadra di Gallo si prende la seconda vittoria di fila lontano dal Comunale e vola al settimo posto in classifica in piena zona playoff.

Ancona-Entella 0-1, la cronaca

Gallo schiera l'Entella con il 3-5-2 in cui il giovane Lipani ha la meglio su Meazzi in zona nevralgica. Piccola sorpresa in attacco dove senza Santini e Clemenza, gioca Tomaselli e non Zamparo con Faggioli. I chiavaresi partono bene all'11' Faggioli alza sopra la traversa da buona posizione, è uno squillo all'interno di una gara in cui le emozioni latitano e per viverne un'altra bisogna aspettare il 23' quando De Lucia para sicuro sull'incornata di Mondonico. Il decollo della gara arriva verso la fine della prima frazione e i padroni di casa devono ringraziare la fortuna se il risultato rimane in parità perché al 41' Tomaselli da lontano colpisce la traversa e la palla poi sbatte sulla linea a portiere ampiamente battuto.

Nella ripresa l'Entella riesce subito a passare in vantaggio con Pellizzari che anticipa Faggioli sul crosso di Zappella ma infila la propria porta. L'autogol spezza l'equilibrio non solo del risultato, i liguri sembrano in possesso della partita tanto che al 51' sfiorano il raddoppio prima con Bonini e poi con Corbari. Al 71' esordio, secondo in carriera con la maglia dell'Entella, per il nuovo acquisto Vianni. Ancora più importante è la "prima" del 2005 Matteazzi che assaggia il campo al posto di Petermann al minuto 86. Sul fronte occasioni niente da segnalare e così i tre punti vanno all'Entella.

Ancona-Entella 0-1, il tabellino

Rete: 47' Pellizzari (aut.)

Ancona (4-3-3) Perucchini, Clemente, Pellizzari (61' Paolucci), Mondonico, Agyemang (61' Martina); Prezioso (82' Mattioli), Cella, Saco; Moretti, Spagnoli, Energe (61' Giampaolo)

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini, Parodi; Zappella, Corbari, Petermann (86' Matteazzi), Lipani, Di Mario (71' Sadiki); Tomaselli (70' Vianni), Faggioli (92' Meazzi)

Note: ammoniti: Manzi, Cella, Vianni