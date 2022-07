Entella, date e orari delle amichevoli estive

Le vacanze sono quasi finite, tra pochi giorni l'Entella si ritroverà per il ritiro a Tavarone. Comincerà lì la nuova stagione con i chivaresi che scenderanno in campo ufficialmente per la prima volta il 21 agosto in Coppa Italia e il weekend successivo per la prima gara di Serie C. La società ha annunciato il programma della michevoli estive che serviranno per mettere benzina nel motore e per farsi trovari pronti ai primi impegni ufficiali. Queste le date e gli orari delle amichevoli dell'Entella elencate sul sito ufficiale: "sabato 23 luglio alle 17.30 allenamento congiunto con l’Atletico Casarza, mentre mercoledì 27, stesso campo e stesso orario, altro allenamento congiunto contro la Primavera della Sampdoria.

Il pre campionato dell’Entella proseguirà il 30 luglio con un’amichevole al centro Coni di Tirrenia contro il Pisa. Fischio d’inizio alle 17.30. Sabato 6 agosto, invece, Paolucci e compagni giocheranno a Camaiore contro la Carrarese. Il 10 agosto, per il terzo anno consecutivo, tornerà la “Steel Cup“, con un match secco tra Entella e Feralpi Salò allo stadio Lino Turina. L’ultimo test della pre season, infine, si svolgerà sabato 13 agosto alle 20.45 allo stadio Comunale di Chiavari contro il Ligorna. Ecco nel dettaglio tutte le partite dei biancocelesti di questo pre campionato.

Sabato 23 luglio ore 17.30 Entella-Atletico Casarza (allenamento congiunto)

Mercoledì 27 luglio ore 17.30 Entella-Sampdoria Primavera (allenamento congiunto)

Sabato 30 luglio ore 17.30 Entella-Pisa

Sabato 6 agosto ore 17.30 Entella-Carrarese

Mercoledì 10 agosto ore 18 Entella-Feralpisalò

Sabato 13 agosto ore 20.45 Entella-Ligorna