La Sampdoria batte l'Aurora Pro Patria in amichevole

Il ritiro di Livigno si chiude con la vittoria 3-1 contro l'Aurora Pro Patria per la Sampdoria. La terza amichevole, questa volta contro una squadra di Serie C, regala alcuni buoni segnali a Pirlo, i gol degli attaccanti Gabbiadini e Borini per esempio, e anche una buona fase difensiva con Audero che subisce gol solo per un errore di Ferrari.

Amichevole Sampdoria-Aurora Pro Patria 3-1, la cronaca

Pirlo sceglie il 4-3-3 anche in questa amichevole, tra i pali va Audero protetto da Depaoli, Ferrari, Murru e Giordano. In mediana spazio i giovani Benedetti e Yepes accompagnati da Verre mentre in attacco c'è Leris a completare il tridente con Gabbiadini e Borini. L'esterno apre le danze al 16' su assist di Gabbaidini, poi il mancino, schierato centravanti, si mette in proprio e al 29' segna il 2-0 su punizione. Prima della fine del tempo Ferrari regala la rete agli avversari, da un suo grosso errore arriva infatti il gol di Stanzani.

Nella ripresa tanti cambi da un parte e dall'altra, con l'esordio dei nuovi acquisti Girelli e Barreca, e un solo gol, ancora dei blucerchiati. Azione avvolgente della squadra di Pirlo che entra con tanti uomini in area, poi Di Stefano trova il "buco" per servire La Gumina, l'attaccante stoppa di petto e batte da posizione angolata il portiere avversario per il 3-1 finale.

Il tabellino di Sampdoria-Aurora Pro Patria 3-1

Reti: p.t. 17′ Borini, 30′ Gabbiadini, 40′ Stanzani; s.t. 15′ La Gumina

Sampdoria p.t. (4-3-3): Audero; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes, Verre; Léris, Gabbiadini, Borini.

Sampdoria s.t. (4-3-3): Audero (32′ s.t. Saio); Paoletti, Bereszynski, Aquino (8′ s.t. Lotjonen), Giordano (18′ s.t. Barreca); Malagrida, Askildsen, Girelli (32′ s.t. Vitale); Di Stefano, La Gumina, Stoppa.

A disposizione: Falcone.

Allenatore: Pirlo.

Aurora Pro Patria (3-5-2): Rovida (1′ s.t. Mangano); Bashi (1′ s.t. Vaghi), Lombardoni (1′ s.t. Saporetti), Moretti (30′ s.t. Olivieri); Piran, Nicco (23′ s.t. Lamperti), Marano (1′ s.t. Caluschi), Pitou (16′ s.t. Zanaboni), Bianchi (1′ s.t. Ndrecka); Castelli (1′ s.t. Parker), Stanzani (1′ s.t. Citterio).

A disposizione: Bongini, Bertoni, Ferri.

Allenatore: Colombo.

Arbitro: Brozzoni di Bergamo.

Assistenti: Arizzi e Cattaneo di Bergamo.

Note: recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.