Tris del Ligorna sul Baiardo in amichevole

Terza amichevole e terzo successo per il Ligorna che continua la sua estate perfetta fatta di vittorie e acquisti sul mercato. Questa volta a cadere sotto i colpi della società che militerà l'anno prossimo in Serie D è stato il Baiardo (Eccellenza), non senza demeritare però. Il 3-0 finale è figlio della maggiore qualità della formazione di Roselli, e non potrebbe essere altrimenti, ma anche mister Paglia ha molto di cui essere soddisfatto.

Le reti come detto sono tutte del Ligorna che passa in vantaggio con Cericola che approfitta di un grande spunto di Brunozzi, raddoppia con Mancini e infine chiude i conti con Bacigalupo di testa. Roselli può quindi sorridere in vista dell'esordio del 4 settembre in campionato, il suo Ligorna sta crescendo bene.

Soddisfazione anche in casa Baiardo: "Abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra ben organizzata, più avanti nella preparazione e che aveva già nelle gambe amichevoli con squadre di Eccellenza. I ragazzi hanno offerto una prestazione apprezzabile sotto il piano dell'impegno e della manovra, anche se è logico che ci sia ancora da lavorare. Abbiamo visto all'opera tanti giovani e siamo soddisfatti" spiega il ds Fabrizio Barsacchi.