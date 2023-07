Bufera a Moena, salta l'amichevole del Genoa

Niente amichevole per il Genoa che oggi doveva sfidare il WSG Tirol, formazione della Serie A austriaca, in quello che doveva essere il primo vero test probante per la squadra di Gilardino, dopo i 12 gol segnati nella prima sgambata dello weekend. Tutto pronto, giocatori in campo e arbitro pronto a fischiare l'inizio della partita, ma il meteo non è stata d'accordo. Su Moena, sede del ritiro estivo del Grifone, si è abbattuta una vera e propria tempesta di pioggia e vento che ha reso impossibile iniziare la partita. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi e dopo una lunga attesa hanno deciso di non disputare l'incontro, visto che la situazione meteo viene data in peggioramento fino alle 18,30 e oltre. Il forte vento ha creato molti problemi alle strutture che ospitano il Genoa, una torretta della TV che stava trasmettendo la gara è caduta anche gli stand del village del ritiro rossoblu sono volati via.

Ora bisognerà capire se le due squadre si affronteranno in altra data oppure se si procederà con il programma del ritiro e quindi il Genoa scenderà in campo sabato alle 17 contro il Venezia, match che sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, solo per gli abbonati alla piattaforma che detiene i diritti anche per tutte le gare della prossima Serie A.