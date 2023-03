Allievi Ligorna, il preparatore dei portieri Curotto: "Prima squadra e settore giovanile legate da un filo conduttore"

Negli ultimi dieci anni la preparazione dei portieri è evoluta continuamente, acquisendo sempre più importanza dal punto di vista tecnico nei settori giovanili e nelle prime squadre. Anche al Ligorna questo aspetto è considerato fondamentale. Scopriamo oggi il lavoro di Stefano Curotto, preparatore dei portieri degli Allievi biancoblù.

Una storia, quella di Curotto come preparatore dei portieri, cominciata parecchi anni fa nella Burlando, negli anni in cui nasceva la APPORT, ovvero l’Associazione Italiana Preparatori Portieri Calcio. «Mi sono subito associato e la mia crescita è avvenuta proprio con loro», racconta Curotto, «abbiamo fatto un sacco di stage, per esempio, a Coverciano e all’Acqua Acetosa, che mi hanno permesso di specializzarmi». Di lì poi il suo percorso, che lo ha portato prima alla Nuova San Fruttuoso, poi alle Cavallette, alla Goliardica e infine al Ligorna.

Ligorna, parola al preparatore dei portieri Curotto

La parola chiave del Curotto-pensiero è una: fiducia. «Se esigo che un ragazzo si butti tra i piedi di un attaccante», spiega il preparatore, «è ovvio che debba aver instaurato con lui un meccanismo di fiducia che lo porti a seguire ciecamente le direttive che gli diamo». «Ovviamente il rapporto tra staff tecnico e giocatore deve essere sempre chiaro sul campo», ammette, «ma quello che cerco di fare e di instaurare sempre un rapporto personale importante basato proprio sulla fiducia».

Attualmente in Biancoblù si occupa in maniera particolare degli U17 e degli U16, ovvero Allievi Regionali e Allievi Regionali Fascia B. «Un’età sicuramente particolare perché arrivano le prime distrazioni», spiega Curotto, «quindi bisogna sempre tenerli sul pezzo e motivarli perché si divertano». Proprio quello del divertimento è un aspetto importante: «Il ragazzo deve venire sì con la consapevolezza che si faticherà, ma allo stesso tempo anche con la sicurezza di divertirsi e che uscirà al campo contento».

Quale la soddisfazione più grande degli ultimi anni? «Sicuramente l’attestato di fiducia ricevuto dalla società dopo un anno di inattività». Nel momento di transizione tra Goliardica e Ligorna, infatti, lo spazio sembrava essere chiuso in Biancoblù. A una stagione di distanza, però, la chiamata da parte proprio del Ligorna: «Una chiamata che mi ha gratificato molto e che mi ha permesso di cominciare la mia avventura in Biancoblù».

Ligorna, il rapporto tra settore giovanile e la prima squadra

«Tra il settore giovanile e la prima squadra c’è sicuramente un filo tecnico conduttore importante», racconta il preparatore, «vero è che sarebbe bello potenziarlo ma non si può non considerare che il tempo è tiranno». Quali sono gli aspetti su cui lavora maggiormente negli Allievi? «Sicuramente le palle alte», in quanto «a quest’età non possono farne a meno e devono cercare di non avere paura, uscire con cattiveria agonistica e attaccare il pallone come si deve».

Sicuramente tra gli esempi che i ragazzi possono prendere c’è Filippo Atzori, portiere classe '03 che difende i pali della prima squadra da titolare. «Oltre agli aspetti tecnici e alla sua esplosività», afferma Curotto, «di lui ho apprezzato la sua capacità di rimettersi in gioco nella passata stagione quando era uscito dal giro dei titolari». «Ha lavorato sodo e ha sfruttato le sue occasioni», aggiunge, «senza mai perdersi d’animo e riconquistando il posto da titolare in questa stagione».

«Posso dire che ho la fortuna di lavorare con un gruppo veramente di ottimi ragazzi», ammette Curotto.

«Non solo dal punto di vista tecnico», continua, «come voglia di lavorare e come serietà non potrei desiderare di meglio». Il tutto, chiaramente, in collaborazione con Mister Mazzarello e Mister Pagni, così come con i loro vice Magalotti e Zaami. «Pur essendo in concorrenza i ragazzi che alleno sono molto onesti tra loro», spiega il preparatore, «cosa non scontata», senza contare che oltretutto «i risultati sul campo sono anche ottimi pur non essendo la cosa fondamentale del nostro lavoro».

«Sicuramente devo ringraziare i due mister e i loro vice», ci tiene a sottolineare Curotto, «non mi è sempre capitato di avere a che fare con allenatori con la sensibilità dell’esigenza che una preparazione dei portieri richiede», sia dal punto di vista del tempo sia degli spazi. Ma, di riflesso, «devo sicuramente ringraziare la catena dirigenziale», in quanto «se i due mister hanno questa sensibilità è sicuramente anche merito della linea tecnica definita a inizio stagione», dai Responsabili del Settore Giovanile fino al Direttore e al Presidente. «Un aspetto questo», conclude Curotto, «che non è scontato e non mi è capitato ovunque».