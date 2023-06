Eccellenza: il domino delle panchine è quasi completo

Il 10 settembre partirà un campionato di Eccellenza a 16 squadre in cui ci saranno diverse novità in panchina. L'esatta metà delle squadre che parteciperanno hanno deciso di cambiare allenatore, tra i movimenti più importanti la scelta dell'Imperia di puntare su Pisano per dare l'assalto alla Serie D, i nerazzurri sono i grandi favoriti, e poi la Cairese, ottimo il campionato dell'anno scorso, che ha chiamato Lepore. Cambiano anche il neopromosso Pietra Ligure che sceglie Cocco, il Campomorone che si affida ad Alessi e il Baiardo con Amirante pronto a prendere le redini al posto di Repetto.

Conferme dopo gli ottimi risultati conquistati per Corradi all'Arenzano e per Lanzarone al Busalla, l'Albaro e la Genova Calcio restano con Mariani e Maisano. Di seguito la lista dei prossimi allenatore di Eccellenza secondo le indiscrezioni raccolte da Il Secolo XIX:

Albaro: Mariani (confermato)

Arenzano: Corradi (confermato)

Baiardo: Amirante (nuovo)

Busalla: Lanzarone (confermato)

Cairese: Lepore (nuovo)

Campomorone: Alessi (nuovo)

Forza e Coraggio: Gassani (nuovo)

Genova Calcio: Maisano (confermato)

Golfo Paradiso: Foppiano (confermato)

Imperia: Pisano (nuovo)

Pietra Ligure: Cocco (nuovo)

Rivasamba: Schiappacasse (nuovo)

Samm: Giacobbe (confermato)

Sciutto: Voltrese (confermato)

Serra Riccò: Repetti (confermato)

Taggia: Fiuzzi (nuovo)