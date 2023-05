Eccellenza, l'Arenzano conferma Corradi

Continua a stupire l'Arenzano che due anni fa è stato ripescato in Eccellenza all'ultimo e ha comunque mantenuto la categoria, mentre in questa stagione ha corso per tutto il torneo fuori, e non di poco, dalla zona rossa della classifica. Un traguardo tagliato grazie anche a mister Corradi, condottiero di una formazione che punta molto sui giovani.

Corradi resta all'Arenzano

Oggi sui social della società è arrivata la conferma del tecnico, queste le parole che arrivano direttamente dal club: “La conferma l’aspettavamo a breve, ma con piacere è arrivata, per viva voce del mister, all’Interno della diretta web Mixed Zone.

Da parte nostra, non ci sono mai stati dubbi sulla riconferma di Alberto Corradi, convinti della bontà del lavoro fatto in questi anni e dell’importanza della sua prosecuzione.

Siamo, peraltro, lusingati dal fatto che il nostro tecnico sia stato contattato da società blasonate e con potenzialità economiche importanti e che ogni anno presentano progetti bellicosi, ma soprattutto sulla decisione del mister di sposare il nostro progetto, abbracciando la nostra convinzione che per vincere non bastano solo budget di rilievo, ma anche idee e programmazione.

Continueremo, un mattone alla volta, a costruire qualcosa che duri nel tempo.

È quindi con grande soddisfazione che l’Arenzano FC ufficializza, anche per la prossima stagione, la permanenza di Alberto Corradi sulla propria panchina”.