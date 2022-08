Calcio ed emozioni per l'Alessio Day a Santa Margherita

L'Alessio Day è andato in scena lunedì al Broccardi di Santa Margherita, a tracciare il racconto di una giornata di ricordo ed emozioni è la Sammargheritese sui propri social: "Lunedì 29 agosto presso l’Impianto Sportivo “E. Broccardi” di Santa Margherita Ligure si è tenuta la giornata in memoria di Alessio Corradini.

Oltre all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Paolo Donadoni, del Vice Sindaco Emanuele Cozzio e degli Assessori Valerio Costa e Patrizia Marchesini, erano presenti molti Dirigenti Arancioni, con il Vice Presidente Adriano Casazza che, portavoce del Presidente Lenzo e di tutta la Società, ci ha tenuto a rivolgere un saluto ai presenti ed un commosso pensiero in ricordo di Alessio, ragazzo d’oro ed ex calciatore del Settore Giovanile Arancione.

Tantissime le persone che hanno partecipato all’evento che ha visto svelata la Targa Commemorativa in ricordo di Ale: familiari, amici, conoscenti, ex compagni di squadra, allenatori, calciatori e molte persone della nostra Comunità che con la loro presenza hanno voluto onorare il ricordo indelebile del giovane sammargheritese.

Momenti di forte commozione durante il saluto ed il discorso pronunciato dalla Famiglia Corradini, che ha voluto fortemente questa iniziativa: “[…] tutti i bambini che calcheranno il terreno di gioco del Campetto del Broccardi che da oggi porterà il nome di Alessio, correndo, giocando e sognando, lo faranno in ricordo di Ale […]”.

A seguire si è tenuta sul terreno di gioco dello Stadio Broccardi "Una partita per Alessio", un match tra i ragazzi che con Ale hanno vissuto molti momenti della sua giovane vita.

Il ricordo di Alessio Corradini resterà indelebilmente presente in tutti noi ed in tutte le persone di Santa Margherita Ligure".