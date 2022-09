Entella, Volpe dopo il successo ad Alessandria: "Tre punti meritati"

Buona anche la seconda per l'Entella che batte al Moccagatta l'Alessandria al termine di una gara brillante. Primo successo in trasferta per i chivaresi che sono a punteggio pieno e primi in classifica insieme alla Carrarese. Al termine della gara sui social del club parla il tecnico Gennaro Volpe: "Abbiamo avuto un buon approccio alla gara creando tante occasioni da rete e quidi siamo andati meritatamente in vantaggio. Dispiace aver subito gol su palla inattiva a inizio ripresa, solo così oggi loro potevano farci male. Devo dire che subito dopo è arrivata una grande reazione della squadra, il risultato è meritato ed è il giusto premio per i miei giocatori".

La prima in trasferta ha portato subito i tre punti: "Vincere è sempre importante, ma credo che l'ambizione e la voglia di fare qualcosa di impotante passi proprio da questo tipo di partite. Siamo contenti per aver dato continuità, m aora siamo proiettati alla prossima" che sarà già mercoledì al Comunale contro il Rimini.

L'Entella non aveva mai vinto al Moccagatta: "I tabù sono fatti per essere sfatati, questa è una vittoria che ci dona autostima ma sappiamo che la strada è ancora molto lunga".