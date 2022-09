Alessandria-Entella, probabili formazioni: difesa tutta nuova per Volpe

Sarà la prima settimana con tre gare e Volpe pensa al turnover, anche se solo in alcuni ruoli. Contro l’Alessandria oggi il tecnico della Virtus dovrebbe cambiare buona parte della difesa con Sadiki al fianco di Chiosa, l’ex di turno Parodi a destra e Favale a sinistra.

Per il resto si va verso la conferma degli altri giocatori che hanno battuto la Torres all’esordio in campionato con il trio d’attacco Clemenza, Merkaj, Zamparo a secco con i sardi e in cerca del primo gol stagionale. In mediana Paolucci sarà il regista, ai suoi fianchi Rada e il match winner della prima di campionato Tascone.

Alessandria-Entella le probabili formazioni

Alessandria (3-5-2) Marietta, Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Lombardi, Nichetti, Filip, Nunzella; Galeandro, Nepi.

Entella (4-3-1-) De Lucia, Parodi, Sadiki, Chiosa, Favale; Tascone, Paoulucci, Rada; Clemenza; Merkaj, Zamparo.