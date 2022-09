Entella, domenica la sfida all'Alessandria: le informazioni per i biglietti

L'Entella prepara al Comunale di Chiavari la prima trasferta dell'anno. Domenica la Virtus scende in campo contro l'Alessandria, neoretrocessa in Serie C, e la società ha diramato le informazioni per i propri tifosi per l'acquisto dei biglietti: "La prevendita per assistere al match partirà mercoledì 7 settembre alle ore 10.00.

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili online sul sito internet www.vivaticket.com e nelle ricevitorie autorizzate. A Chiavari Tabaccheria Metaldi, via Martiri della Liberazione. Il prezzo del biglietto sarà 10€, diritti di prevendita inclusi. La prevendita, infine, si chiuderà sabato alle 19".

Per la Virtus sarebbe importante avere il sostegno dei propri tifosi in una trasferta che non si annuncia per niente facile. L'Entella è partita bene in campionato battendo in casa 1-0 la Torres, i primi tre punti sono stati incamerati, ma vincere lontano dal Comunale sarebbe una bella dimostrazione di forza per chi vuole provare a tornare in Serie B alla fine di questa stagione.