Entella da urlo, tris al Moccagatta contro l'Alessandria

Dopo l'1-0 sulla Torres di domenica scorsa l'Entella fa il bis ad Alessandria. La squadra di Volpe batte i grigi 3-1 con una gara solida e resta così al comando della classifica di serie C con sei punti dopo due gare, unica compagine insieme alla Carrarese a punteggio pieno.

Alessandria-Entella 3-1: la cronaca del match

I chiavaresi partono forte e già all'8' Maietta respinge il tentativo di Merkaj, tre minuti più tardi è ancora l'attaccante ad avere l'occasione del vantaggio ma scarica fuori il destro da ottima posizione. Il forcing contiinua e produce i suoi frutti al 42' quando l'ottimo Favale pesca ancora Merkaj in area di rigore, il colpo di testa tocca la spalla di Checchi e si infila in porta per l'autorete del giocatore dell'Alessandria.

I padroni di casa nella ripresa reagiscono subito e dopo appena cinque minuti dal ritorno in campo trovano il pari: su azione da calcio d'angolo è Galeandro a toccare la sfera che si infila alle spalle di De Lucia. E'solo un piccolo neo sulla prestazione dell'Entella che al 57' è di nuovo avanti grazie a Clemenza che di sinistro infila Marietta dopo l'ottimo lavoro di Zamparo.

La girandola dei cambi rallenta il gioco, ma appena le squadre si riorganizzano gli ospiti trovano il tris grazie al giovane attaccante Faggioli. Al 79' il nuovo acquisto dribbla due avversari e poi batte Marietta firmando la sua prima rete stagionale.

E'il colpo del ko, l'Entella si conferma una dellle squadre più attrezzate dell'intero girone B, il mercato ha portato rinforzi di qualità e Volpe li ha già inseriti alla perfezione nel gruppo. La prossima tappa del lungo cammino sarà mercoledi alle 18 al Comunale contro il Rimini. La caccia al tris è aperta.