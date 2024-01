Storico Ligorna, impresa in casa della capolista Alcione

Impresa storica per il Ligorna quest’oggi a Milano. Avversaria dell’Alcione, capolista del Girone A, i Biancazzurri hanno espugnato il campo del Centro Sportivo Kennedy, conquistando tre punti pesantissimi. Basti pensare che era da ottobre 2022 che i milanesi non perdevano in casa.

Decisiva la splendida rete di Luca Miracoli, bomber ligornino che capitalizza la pennellata di Luca Cattaneo a nove minuti dall’inizio del secondo tempo. Il Ligorna si rende protagonista di una partita di grande autorità, mettendo in difficoltà i padroni di casa e sapendo soffrire nelle fasi di pressione avversaria. Una vittoria che vale il quattordicesimo risultato utile consecutivo.

Questo il commento di Luca Miracoli, bomber dei Biancazzurri: "È una grande vittoria. come avevo detto sabato ero curioso di vedere a che punto fossimo dopo una serie di risultati utili e una crescita importante. Affrontavamo la squadra più forte del campionato ed ero molto curioso di vedere come ci saremmo comportati. Devo dire che abbiamo fatto una partita eccellente, fantastica sotto tutti i punti di vista e siamo stati bravi a vincerla e a difendere il goal. Abbiamo avuto anche le occasioni per fare il secondo, quindi ci deve dare tanta consapevolezza perché abbiamo avuto una crescita veramente veramente importante. Che effetto fa fare doppia cifra contro l'Alcione? Questo diciamo che era il mio primo obiettivo dell'anno. Adesso ovviamente ne ho tanti altri e sono contento. Più che altro contento che il goal sia servito per vincere, perché a me piace quando segno i goal decisivi. Quindi son contento, era il mio primo obiettivo. Adesso c'è subito domenica e punto a farne un altro".

SERIE D | GIRONE A

ALCIONE MILANO vs LIGORNA 0-1 (0-0)

RETI: 9' Miracoli

ALCIONE MILANO: Agazzi, Chierichetti, Manuzzi F., Miculi (83' Barbuti), Palma, Morselli (56' Battisti), Foglio, Caremoli, Piccinocchi, Invernizzi (72' Laribi), Ciappellano. Mister: Cusatis.

LIGORNA: Corci, Squarzoni, Scannapieco, Bacigalupo, Miracoli, Tussellino, Cattaneo, Dellepiane, Manuzzi R., Tassotti, Tancredi (60' Lurani). Mister: Lunardon.

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta