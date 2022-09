Sestrese beffata dall'Albenga

La Sestrese va vicino a fermare la prima della classe in trasferta nella terza gornata del campionato di Eccellenza. La squadra genovese perde 2-1 sul campo dell'Albenga ma nette i brividi all'unica compagine che in questo torneo ha sempre vinto fino ad oggi.

La gara si mette bene per gli ospiti che al 41' passano in vantaggio grazie al govane Montemagno. Il classe 2003 approfitta dell'assist del solito Sighieri e infila la palla in rete. Non è un semplice sussulto perché nella ripresa sono ancora i genovesi ad andare vicino alla rete del raddoppio.

Nel calcio però la regola non scritta dice "gol sbagliato, gol subito", e così va anche oggi. L'Albenga infatti si scuote nel finale e al 77' trova il pari con il rigore concesso per atterramento in area di Caraballo. Sul dischetto va Thomas Graziani che trasforma, ma non è l'unica gioia della sua gara. Al 93' infatti altro rigore, questa volta per fallo su Barisone e ancora Graziani fulmina Cannavò.

Domenica prossima la Sestrese avrà subito l'occasione di rialzarsi, ma dovrà cercare di farlo ancora in trasferta contro il Canaletto. Prossima gara per l'Albenga invece contro la neopromossa Voltrese Vultur per andare a caccia del poker.