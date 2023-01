Il Rapallo Ruentes si inchina alla capolista Albenga

Il quasi testacosa di Eccellenza non regala soprese. L'Albenga prima in classifica batte 3-0 il Rapallo Ruentes penultimo e reduce da una lunga striscia negativa. I ruentini non riescono ad opporre resistenza ad una formazione che arrivava da una sconfitta ma che è saldamente al comando della gradutoria con nove punti di vantaggio su Lavagnese e Forza e Coraggio. Per il Rapallo invece altro stop e classifica che si complica sempre di più visto che oggi il Finale è tornato alla vittoria volando a più cinque.

La cronaca di Albenga-Rapallo Ruentes 3-0

La gara parte subito in salita per gli ospiti che dopo dodici minuti sono già sotto colpiti da Grandoni su assist di Sogno. Il colpo del ko arriva appena due minuti più tardi con lo stesso Sogno che questa volta mette il vestito da bomber e con un preciso tiro angolato non lascia scampo al Rapallo.

La gara è ormai incanalata sui binari che portano verso Albenga ma la capolista non vuole lasciare spazio ad eventuali sorprese e mette anche il punto esclamativo. Al 73' ancora Sogno cala il tris con una conclusione ravvicinata.

Sabato prossimo alle 15 il Rapallo si giocherà il tutto e per tutto nel match contro il Finale, solo con una vittoria i bianconeri possono sperare ancora di accedere ai playout e allontanare lo spettro della retrocessione diretta. Domenica tornerà invece in campo l'Albenga contro l'Athletic Albaro.