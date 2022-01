Albenga-Genova Calcio 1-0: i biancorossi restano in testa al girone A di Eccellenza

Vince l’Albenga 1-0, ma la Genova Calcio resta in cima al girone A di Eccellenza con 28 punti. I padroni di casa si prendono lo scontro diretto e volano al secondo posto a meno uno dalla vetta approfittando del rinvio del match della Cairese, oggi non si è giocata nemmeno Alassio-Taggia con la squadra di casa che non si è presentata.

Albenga-Genova Calcio 1-0: la cronaca del match

Parte forte l’Albenga che al 7’ rischia di essere già davanti ma Dagnino di testa non centra lo specchio della porta. La Genova Calcio si fa preferire per possesso palla, ma sono ancora i padroni di casa ad andare vicino al gol con Jebbar, che in realtà la palla la mette in rete ma tutto nasce da un fuorigioco fischiato dall’arbitro. Il tema della gara cambia alla mezz'ora con l’Albenga che adessso schiaccia sull’acceleratore e al 35’ va ancora vicino al vantaggio ma nessuno arriva a deviare un pericoloso cross rasoterra.

Il monologo continua nall ripesa, al 54’ Dagnino viene fermato sulla linea da Cappannelli, poi la capolista va sotto di un uomo con l’epsulsione di Bruzzone. E’ il preludio alla rete del vantaggio dell’Albenga, Dondero atterra Caballero, per l’arbitro è rigore che Sancinito al mnuto numero ottanta trasforma. Prima della fine la Genova Calcio va vicinissima al pari con un cross marbo su cui Parodi e Morando non riescono a trovare la deviazione vincinte. E’l’ultimo brivido della partita in cui l’Albenga si porta a casa tra punti importantissimi.