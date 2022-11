Il Busalla non può nulla contro la capolista Albenga

Niente impresa per il Busalla che dopo tre risultati utili consecutivi non riesce a mettere il bastone tra le ruote all'Albenga che sta dominando in lungo e in largo l'Eccellenza. I padroni di casa si portano a casa l'inrera posta con il risultato di 4-1 e mettono a referto l'undicesima vittoria in dodici partite, mentre i valligiani tornano in zona playout, ma contro una corazzata come quella inguana oggi c'era davvero poco da fare.

La capolista, che nell'ultimo turno aveva perso la prima gara dell'anno contro il Forza e Coraggio, parte subito forte e al 15' passa in vantaggio con Graziani che devia in porta un cross da calcio d'angolo. Al 37′ arriva il raddoppio con Anselmo che tira e segna da fuori area.

Al primo minuto del secondo tempo l’Albenga segna la terza rete con Barisone, abile a raccogliere un passaggio in area e calciare a botta sicura, con il vano tentativo del portiere ospite di deviare la palla. Al 16′ il Busalla accorcia con Bottino, che raccoglie una pallone tirato in area da un calcio e gira in rete. La risposta ingauna arriva al 23′ con Grandoni che segna la quarta rete con un preciso e potente tiro, dopo un assist di Costantini.