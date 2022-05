Baiardo battuto dall'Albenga, il sogno si complica

Fezzanese già in Serie D matematicamente, le altre a giocarsi il secondo posto. E'questo il primo verdetto ufficiale dei playoff di Ecellenza, ma la giornata di oggi è decisamente importante anche per chi insegue il secondo posto. Il Baiardo infatti scivola a meno tre dal Taggia dopo la sconfitta con l'Albenga in un vero e propsio scontro diretto visto che i padroni di casa grazie al 3-1 contro i genovesi salgono a 13, terzi.

Al Baiardo invece non resta che sperare in una vittoria domenica prossima e poi in una serie di risultati favorevoli. La sfida di oggi per gli ospiti si mette subito male, a metà primo tempo infatti l'Albenga va in vantaggio con la rete di Carballo. E'il primo colpo, il secondo arriva prime del duplice fischio finale con Jebbar che raddoppia il vantaggio.

Nella ripresa il Baiardo prova a rimettersi in careggiata e in parte ci riesce grazie a Napello che segna l'1-2. Poi la sfida continua fino al 50' quando Beluffi firma il tris dell'Albenga che rischia di far sfumare il sogno promozione del Baiardo.

Domenica prossima i genovesi affronteranno la Genova Calcio, che ormai non ha nulla più da chiedere a questi playoff. Un'occasione da sfruttare e poi serviranno gli incastri fevorevoli per chiudere secondi, le altre sfide da tenere d'occhio saranno Campomorone Sant'Olcese-Fezzanese, Rapallo Rivarolese-Albenga e Taggia-Cairese.