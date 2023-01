Baiardo, battuta la capolista Albenga: Repetto, Romei e Briozzo in coro "Vittoria meritata".

Serviva un'impresa e l'impresa è arrivata. Il Baiardo batte l'Albenga in trasferta 1-0 grazie ad una magia su punizione di Oliviero e rifila la terza sconfitta in campionato alla capolista che per il resto ha vinto 13 gare su 17. Una vittoria inmportantissima per i genovesi anche per la classifica, grazie a questi tre punti la formazione neroverde sale a quota 23 ed esce dalla zona playout andando a più tre sul Taggia.

Le interviste dopo Albenga-Baiardo 1-0

Al termine della gara parla sui social ufficiali del club il Mister Repetto: "È stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

I ragazzi hanno dato tutto contro una squadra forte e prima in classifica non a caso. È vero che a loro mancavano alcuni giocatori, ma anche noi avevamo qualche assenza. Faccio i complimenti alla squadra, e un plauso a Oliviero per la splendida rete su punizione. Ci godiamo questa vittoria e in settimana penseremo alla prossima"

La parola passa poi a Simone Romei: "Grande prestazione e 3 punti fondamentali per noi. Primo tempo con qualche occasione sia da parte nostra che da parte loro; nel secondo tempo siamo entrati con un grande spirito rischiando poco e avendo svariate occasioni fino al nostro meritato vantaggio con una punizione splendida di Oliviero. Dopo il gol abbiamo sofferto: l'Albenga è una squadra iimportante, ma abbiamo retto benissimo rischiando quasi niente, anzi potevamo chiuderla in contropiede. Una vittoria da squadra tosta e da grande gruppo!"

Infine le dichiarazioni di Gianluca Briozzo: "Abbiamo fatto qualcosa di unico: siamo stati compatti fino all'ultimo e abbiamo meritato ampiamente la vittoria. Questa squadra prima di essere composta da grandi giocatori è composta soprattutto da persone straordinarie e con gli attributi. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma questa vittoria ci premia per non aver mai mollato e per aver giocato sempre con grande coraggio. Questa vittoria è di tutti, squadra, allenatori, staff, dirigenti e società. Forza Baiardo!"