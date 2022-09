Athletic Albaro, sconfitta con rimpianti contro l'Albenga

Rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria l'Athletic Albaro. Dopo il pareggio contro l'Arenzano 1-1 nella prima di campionato, i genovesi vengono sconfitti alla seconda dall'Albenga che incamera così per la seconda volta l'intera posta e vola al comando dell'Eccellenza a punteggio pieno insieme alla Genova Calcio.

I padroni di casa sono compagine di livello che punta, giustamente, in alto, ma l'Albaro non è per niente vittima sacrificiale, anche quando le cose si mettono male. Al 25' infatti l'Albenga passa in vantaggio con Graziani che di testa sfrutta al meglio l'assist del compagno De Sousa e fissa il risultato sull'1-0.

Come detto però gli ospiti combattono su ogni pallone e hanno anche la grande occasione per il pareggio. Lembo cade in area e per l'arbitro è calcio di rigore, per l'arbitro è rigore e dal dischetto si presenta Donato. La conclusione però viene deviata di piede da un miracoloso Scalvini. E'lui l'eroe di giornata dell'Albenga, mentre l'urlo di gioia dei genovesi rimane strozzato in gola, la gara finisce 1-0.

Domenica prossima l'Athletic proverà a conquistare i primi tre punti in casa contro il Canaletto che oggi ha superato il Baiardo per 3-2.