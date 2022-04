Athletic Albaro-Arenzano: il pareggio è il più dolce della stagione

Un punto a testa e festa per tutti. Athletic Albaro e Arenzano pareggiano 1-1 nella settima giornata dei playout di Eccellenza e festeggiano la salvezza, l'anno prossimo giocheranno entrambe il massimo campionato ligure grazie alla conquista di 15 e 14 punti in sette gare, con pochi errori in questa seconda parte di stagione. I padroni di casa hanno lottato a lungo per provare a inserirsi in zona playoff, non ci sono riusciti, ma hanno rispettato il pronostico salvandosi. Per l'Arenzano si tratta di una vera e propria impresa visto che la formazione era stata ripescata dalla Promozione a inizio stagione.

La sfida di oggi accende le emozioni solo nella prima frazione con i padroni di casa che spingono e al 30' trovano la rete del vantaggio grazie a D'Arrigo. Passano dieci minuti e l'Arenzano pareggia con il rigore trasformato da Luca Baroni.

Il resto della sfida non regala altri gol e alla fine va bene per tutti, perché con questo punto tutte e due le formazioni sono salve. Obiettivo raggiunto e con due giornate di anticipo, nelle prossime gare si scenderà in campo solo per onorare il campionato e per iniziare a preparare l'anno che verrà che sarà ancora in Eccellenza.