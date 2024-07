Sampdoria: la campagna abbonamenti 2024/25, rinnovi a prezzo scontato

La Sampdoria ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025, 'In ogni angolo della città' è lo slogan (con tanto di video emozionale) scelto dalla società, che ha previsto anche degli sconti per i vecchi abbonati e per le donne, in Gradinata Nord previsto anche un prezzo speciale per gli under 21. Ecco nel dettaglio tutti i prezzi.

La campagna abbonamenti è iniziata giovedì 11 luglio alle ore 10, le tessere si possono acquistare anche online e con pagamento a rate su sampdoria.ticketone.it.

Prelazione abbonati - prima fase

Per i titolari di abbonamento 2023/2024 o spring pack ultime quattro partite: vendita aperta fino alle ore 23:59 di sabato 27 luglio 2024. Online su sampdoria.ticketone.it, nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale e nella biglietteria dello stadio (orario continuato 10-19 dal lunedì al sabato). In questo periodo è consentita la prelazione solo senza cambio di posto.

Prelazione abbonati - seconda fase

Prelazione con cambio posto dalle ore 10 di martedì 30 luglio alle ore 23:59 di mercoledì 31 luglio, presso gli stessi canali di vendita. Il posto non rinnovato nella prima fase sarà libero e non più garantito.

I prezzi per i vecchi abbonati

Gradinata Sud : 205 euro (under 14: 110 euro)

: 205 euro (under 14: 110 euro) Gradinata Nord : 180 euro (rosa: 155 euro-Under 21: 135 euro-Under 14: 65 euro-Under 6: 30 euro).

: 180 euro (rosa: 155 euro-Under 21: 135 euro-Under 14: 65 euro-Under 6: 30 euro). Distinti : 290 euro (rosa: 260 euro-over 65: 215 euro-under 14: 125 euro-under 6: 60 euro)

: 290 euro (rosa: 260 euro-over 65: 215 euro-under 14: 125 euro-under 6: 60 euro) Tribuna inferiore : 720 euro (rosa: 620 euro-over 65: 520 euro-under 14: 250 euro-under 6: 125 euro)

: 720 euro (rosa: 620 euro-over 65: 520 euro-under 14: 250 euro-under 6: 125 euro) Tribuna d'onore: 1.800 euro

Vendita libera

Dalle ore 10 di giovedì 1° agosto alle ore 23:59 di venerdì 23 agosto 2024, sempre sugli stessi canali di vendita. Online su sampdoria.ticketone.it, nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale e nella biglietteria dello stadio (orario continuato 10-19 dal lunedì al sabato, salvo chiusura per indisponibilità dell'impianto per eventi).

I prezzi per i nuovi abbonati

Gradinata Sud : 230 euro (under 14: 120 euro)

: 230 euro (under 14: 120 euro) Gradinata Nord : 200 euro (rosa: 170 euro-Under 21: 150 euro-Under 14: 75 euro-Under 6: 35 euro).

: 200 euro (rosa: 170 euro-Under 21: 150 euro-Under 14: 75 euro-Under 6: 35 euro). Distinti : 320 euro (rosa: 290 euro-over 65: 240 euro-under 14: 140 euro-under 6: 70 euro)

: 320 euro (rosa: 290 euro-over 65: 240 euro-under 14: 140 euro-under 6: 70 euro) Tribuna inferiore : 800 euro (rosa: 690 euro-over 65: 580 euro-under 14: 280 euro-under 6: 140 euro)

: 800 euro (rosa: 690 euro-over 65: 580 euro-under 14: 280 euro-under 6: 140 euro) Tribuna d'onore: 2.000 euro

