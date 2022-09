Ligorna tra esordio e campagna abbonamenti

Tutto pronto per l’esordio stagionale del Ligorna nel Girone A di Serie D. Dopo la salvezza al termine della passata stagione, sotto la guida di Giorgio Roselli, la squadra Biancoblù si appresta così a disputare la quarta divisione nazionale per il secondo anno consecutivo. Proprio per questo la società del Presidente Saracco ha chiamato a raccolta i tifosi attraverso la campagna abbonamenti.

Nella giornata di domenica sarà infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale in biglietteria direttamente prima della sfida contro il Chisola, in programma alle ore 15:00. Quale lo slogan della campagna abbonamenti? “Il futuro è aDesso”, proprio per sottolineare l’importanza di questa stagione tanto per la prima squadra quanto per il settore giovanile. Un’importanza testimoniata sia dal mercato estivo al servizio di Mister Roselli sia dagli investimenti sul settore giovanile.

La società si appresta dunque a questa seconda stagione di Serie D con l’intenzione di rappresentare al meglio sia l’identità del quartiere sia la città di Genova.