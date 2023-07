Il Genoa lancia la campagna abbonamenti del ritorno in Serie A

L'obiettivo è ambizioso ma dichiarato, toccare quota 25mila tessere stagionali nell'anno del ritorno in Serie A. Il Genoa lancia la campagna abbonamenti con un video emozionale sulle note di "Bellissima" e rivela date e info per sottoscrivere le tessere.

Tre le date da circoletto rosso per i tifosi: dal 7 al 22 luglio la fase di prelazione per chi aveva sottoscritto l'abbonamento l'anno scorso, lunedì 24 e martedì 25 luglio sarà il turno dei cambi posto, dal 26 luglio via alla vendita libera in tutti i settori.

I prezzi della Campagna abbonamenti del Genoa

GRADINATA NORD – INTERO 225€

GRADINATA NORD – UNDER 18 125€

GRADINATA LATERALE (EX SETT. 5) – INTERO 190€

GRADINATA LATERALE – UNDER 21 110€

GRADINATA ZENA – INTERO 225€

GRADINATA ZENA – UNDER 21 125€

GRADINATA ZENA – OVER 65 135€

DISTINTI – INTERO 290€

DISTINTI – UNDER 18 120€

DISTINTI – OVER 65 (TERZO ANELLO) 135€

DISTINTI – OVER 50* (PER ABB. NORD ‘22/23) 150€

TRIBUNA SUPERBA 2000€

TRIBUNA INFERIORE 900€

TRIBUNA INFERIORE – UNDER 18 180€