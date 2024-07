Genoa, scatta la campagna abbonamenti: informazioni e prezzi

Presentata oggi la campagna abbonamenti del Genoa con obiettivo nuovo record. L'entusiasmo in casa rossoblu è palpabile, dopo un ottimo campionato, la società ha promesso di voler migliorare ancora e i tifosi sono pronti ad accompagnare ancora il Grifone. L'anno scorso fu record storico per la club e tutta la città con 27777 abbonamenti staccati in estate.

Quando e dove acquistare l'abbonamento del Genoa

Oggi è stata presentata la campagna per i tagliandi stagionali in cui sono state svelate in primis le fasi di vendita con la conferma del proprio posto che potrà essere attuata dal 4 al 21 luglio mentre il 23, 24 e 25 luglio ci potrà essere il cambio di posto nei settori Distinti e Tribuna. Gli abbonamenti verranno emessi al Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova (orario 10-19 : 7 giorni su 7), al Genoa Store via Vittorio Veneto 48 – Chiavari (orario 10-19 : martedì-sabato) e in tutte le Ricevitorie Vivaticket.

I prezzi degli abbonamenti del Genoa

Sul sito ufficiale del Genoa sono presenti anche i prezzi:

Tribuna Inferiore Intero: 1.150 €

Tribuna Inferiore Ridotto U18: 230 €

Tribuna Superba Intero: 2.500 €

Distinti Centrali Intero: 395 €

Distinti Centrali Ridotto U18: 160 €

Distinti Laterali Intero: 355 €

Distinti Laterali Ridotto U18: 150 €

Distinti 3° anello Intero: €355

Distinti 3° anello Over 65 : 220 €

Distinti 3° anello Over 75 : 160 €

Distinti 3° anello Under 18: 150 €

Gradinata Nord Intero: 270 €

Gradinata Nord Ridotto U18: 150 €

Gradinata Laterale Intero: 225 €

Gradinata Laterale Ridotto U21: 130 €

Gradinata Zena Intero: 270 €

**Gradinata Zena Family (adulto): 215 €

**Gradinata Zena Family (under 14): 70 €

Gradinata Zena Over 65: 180 €

Gradinata Zena Under 21: 150 €

**Disponibili solo al Ticket Office del GMS al Porto Antico