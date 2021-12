Sampdoria-Torino, le probabili formazioni di Coppa Italia

Dopo il 3-1 nel derby contro il Genoa (qui l'articolo e il video con gli highlights) è già tempo di tornare in campo per la Sampdoria di D'Aversa. Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Torino, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia che mette in palio la sfida alla Juventus negli ottavi della seconda competizione nazionale. Possibile turn-over per D'Aversa e Juric.

QUI SAMPDORIA. Chance per Falcone tra i pali, difesa probabilmente ridisegnata con gli inserimenti di Murru e Dragusin sugli esterni con la coppia centrale formata da Chabot e Ferrari. A centrocampo uno tra Silva ed Ekdal a fare diga con Askildsen mentre sugli esterni potrebbero esserci Depaoli e Ciervo. In attacco uno tra Caputo e Quagliarella, con lui Verre. D'Aversa in conferenza stampa ha spiegato: "Per la Samp la Coppa Italia è una tradizione, andremo in campo con la determinazione di passare il turno, il derby ci ha lasciato entusiasmo e ci consente di affrontare meglio anche questo impegno, nelle scelte che farò terrò in considerazione le condizioni mentali e fisiche post derby, è chiaro che sicuramente gli undici che andranno in campo ci andranno con l'intentodi passare il turno"

QUI TORINO. Anche i granata dovrebbero cambiare molto negli undici iniziali, a partire da Berisha che potrebbe difendere i pali al posto di Milinkovic Savic, chance per Zaza in attacco che potrebbe essere coadiuvato dall'ex Linetty e dal giovane danese Warming. Juric ha dichiarato: " Faremo turnover, tutti si allenano benissimo e anche chi ha giocato meno farà una grande partita".

Probabili formazioni Sampdoria-Torino | Coppa Italia

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Dragusin, Chabot, Ferrari, Murru; De Paoli, Silva, Askildsen, Ciervo; Verre, Quagliarella. All. D'Aversa.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Buongiorno, Zima; Singo, Rincon, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Warming; Zaza. All.Juric.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Calcio d'inizio: giovedì 16 dicembre, ore 21:00

Dove vederla: Italia 1 e Mediaset Play.