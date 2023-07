Sampdoria, l'amichevole con il Rapperswil-Jona finisce 5-1

Buona anche la seconda per la Sampdoria di Andrea Pirlo che vince 5-1 con il Rapperswil-Jona, club della terza divisione svizzera. I blucerchiati chiudono in vantaggio 3-0 la prima frazione con un super Gabbiadini, nella ripresa ancora a segno il talentuoso Delle Monache. Il neo allenatore ha confermato il 4-3-3 mischiando un po' le carte rispetto alla prima uscita stagionale.

Sampdoria-Rapperswil-Jona 5-1, la cronaca

Nella prima frazione tra i pali si rivede Audero, uomo mercato per eccellenza tra i blucerchiati con Lazio, Fiorentina e Inter che sarebbero pronte a puntare su di lui per la prossima stagione. Nella linea a quattro difensiva spazio a sinistra al giovane Giordano con Murru spostato al centro della retroguardia. In attacco il centravanti è Gabbiadini che fa subito doppietta con due reti nei primi quindici minuti di gioco. La terza rete arriva con Giordano al 21'.

Nella ripresa si cambia tutto, in porta va Ravaglia, in mediana viene arretrato Stoppa, in attacco il tridente è formato da Borini, La Gumina e Delle Monache. Il giovane talento offensivo l'anno scorso al Pescara va di nuovo in rete, dopo la doppietta nella prima amichevole, al 31', in precedenza Saliji aveva bucato per la prima volta stagionale la porta della Samp. Nel finale c'è spazio anche per il 5-2 di Benedetti.

Il tabellino

Sampdoria-Rapperswil-Jona 5-1

Reti: p.t. 7′ e 15′ Gabbiadini, 21′ Giordano; s.t. 15′ Saliji, 31′ Delle Monache, 45′ Benedetti.

Sampdoria p.t. (4-3-3): Audero; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Malagrida (28′ p.t. Vitale), Yepes, Verre; Léris, Gabbiadini, Di Stefano.

Sampdoria s.t. (4-3-3): Ravaglia; Paoletti, Aquino, Bereszynski, Murru (23′ s.t. Giordano); Benedetti, Askildsen, Stoppa; Delle Monache, La Gumina, Borini.

Allenatore: Pirlo.

Rapperswil-Jona: Steffen; Herter, Harperink, Ajeti, Duong; Volkart, Kasongo, Saliji; Yesilkayir, Chihadeh, Ribeiro.

A disposizione ed entrati nel corso della gara: Mulaj, Iapichino, Morgado, Istrefaj, Konan, Espoir.

Allenatore: Sesa.

Arbitro: Pasculli di Como.

Assistenti: Lombardi di Pontedera e Annoni di Como.

Note: recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.