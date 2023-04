Roma-Sampdoria 3-0: il fortino blucerchiato crolla nella ripresa

Punizione severa per la Sampdoria che perde 3-0 contro la Roma colpita nella ripresa da Wijnaldum, Dybala e El Shaarawy dopo essere rimasta in dieci a inizio secondo tempo per l'espulsione di Murillo. I blucerchiati resistono tutto il primo tempo e non mollano prima degli ultimi minuti, ma non riescono mai a creare pericoli dalle parti di Rui Patricio, mentre tra gli ospiti il migliore è il portiere Ravaglia, bravo a respingere i tanti attacchi giallorossi. Per la Samp è una sconfitta che complica ancora di più la corsa salvezza, il pareggio dello Spezia infatti fa piombare a meno dieci la squadra di Stankovic dal quartultimo posto.

Roma Sampdoria 3-0, la cronaca

Stankovic disegna la Samp in modo diverso rispetto al recente passato, difesa a quattro con Murillo e Amione centrali, Nuytinck è squalificato, e centrocampo folto con Winks, Rincon e Cuisance; Gabbiadini è l'unica punta. La Roma, nonostante i quattro squalificati e le tante assenze, mette subito alle corde i blucerchiati con El Shaarwy a provarci due volte, mentre il terzo tentativo nei primi nove minuti è di Dybala. Al 10' colpo di testa di Smalling che esce di poco su azione da calcio piazzato, la pressione giallorossa è evidente e per poco Murillo non si fa beffare da Dybala con Amione che arriva in suo aiuto. La Samp però non vuole fare solo da sparring partner e così dopo un primo quarto d'ora difficile mette la testa fuori, non crea pericolo in prima battuta ma si butta negli spazi, non pochi che la Roma lascia liberi. E gli ospiti scaldano anche i guantoni di Rui Patricio con Cuisance al 19' e poi con Gabbiadini su punizione. Nella fase finale del primo tempo cresce la Roma e va vicinissima al vantaggio con la percussione di Matic che serve Wijnaldum, l'olandese tira e colpisce il palo, mentre poco prima Ravaglia è bravo a fermare la conclusione di Llorente. La pressione sale e la scena se la prende ancora Ravaglia che disinnesca la botta di Zalewski in maniera non perfetta ma poi in seconda battuta chiude la porta su Pellegrini prendendosi la palma del migliore nei primi quarantacinque minuti.

La squadre tornano in campo con gli stessi 22 e la Samp è subito intraprendente e colleziona due calci d'angolo nel giro di pochi minuti, senza però riuscire a concludere a rete. La gara però si complica per i genovesi, al 52' secondo giallo ed espulsione per Murillo che lascia i compagni in dieci praticamente per tutto il secondo tempo. Pochi secondi dopo ancora Ravaglia mette la mano per fermare la conclusione di Smalling. Passano cinque minuti e il muro blucerchiato crolla, al 57' cross di Matic e Wijnaldum tutto solo di testa insacca l'1-0. Stankovic prova a dare una scossa con Lammers al posto di Gabbiadini, c'è poi posto anche per il giovane Paoletti al posto di Rincon. I giallorossi una volta raggiunto il vantaggio abbassano il ritmo, la Samp non manca di spirito ma in dieci e con un tasso tecnico decisamente minore non riesce mai a rendersi pericolosa. A pochi minuti dal termine Ravaglia travolge Wijnaldum, per l'arbitro è rigore, sul dischetto va Dybala che non sbaglia e chiude il match. In pieno recupero arriva anche la terza rete giallorossa con El Shaawary che batte Ravaglia, punizione decisamente severa per la Sampdoria

Tabellino e voti Roma-Sampdoria 3-0

Reti: 57' Wijnaldum, 89' Dybala (rig.), 94' El Shaarawy

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio 6; Zalewski 6,5 (87' Celik), Smalling 6,5, Llorente 6, Spinazzola 6; Wijnaldum 7,5, Matic 7; Dybala 6,5, Pellegrini 6,5 (80' Solbakken s.v.), El Shaarawy 6; Abraham 5,5 (58' Belotti 6).

Sampdoria (4-3-3): Ravaglia 7; Zanoli 6 (89' Jesè s.v.), Murillo 5, Amione 5,5, Augello 6; Winks 5,5 (89' Malagrida s.v.), Rincon 6 (67' Paoletti 6), Cuisance 5,5 (55' Murru 5,5); Leris 5,5, Gabbiadini 5 (67' Lammers 5,5), Djuricic 5,5

Arbitro: Irrati di Pistoia

Note: Ammoniti: Abraham, Spinazzola, Zanoli, Smalling, Paoletti, Winks. Espulso al 57' Murillo per doppia ammonizione