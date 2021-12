Genova Calcio-Finale, scontro playoff nella domenica di Eccellenza

Seconda partita in poci giorni per la Genova Calcio che nel recupero della sfida rinviata per il troppo vento e giocata mercoledì contro il Taggia, ha fermato sull’ 1-1 la capolista del girone A di Eccellenza. I biancorossi non possono però fermarsi perché domani alle 15 affrontano il Finale in una partita molto delicata. I padroni di casa sono a quota 16 e ad oggi sono la prima squadra fuori ai playoff, mentre gli ospiti sono due punti sopra e veleggiano al quarto posto.

La Genova Calcio, a riposo nell’ultimo turno di campionato, arriva alla partita caricato da due vittorie di fila con Ospedaletti e Pietra Ligure che gli hanno consentito di rilanciarsi, dopo un inizio di stagione un po’ travagliata. Incostante il rendimento del Finale battuto nell’ultimo turno in casa dall’Ospedaletti in una gara che gli poteva permettere di agganciare il treno di testa.

Le partite della tredicesiam giornata del campionato di Eccellenza Girone A

Treno che è composto attualmente dal Taggia, primo con 23 punti e atteso dalla sfida con l’Albenga secondo a quota 21. Il big match darà indicazioni importanti per tutta la stagione, la capolista potrebbe infatti lanciarsi in fuga. Al terzo posto c’è la Cairese che però domenica sarà a riposo e quindi potrà solo stare a guadare gli avversari.

A chiudere il quadro dela tredicesima giornata del campionato di Eccellenza Girone A saranno Alassio- Varazze Don Bosco, scontro salvezza, Pietra Ligure-Arenzano, altra partita delicata nei bassifondi della classifica, e Ospedaletti-Ventimiglia, con i frontalieri attualmentii quinti che potrebbero soprassare il Finale e agganciare la Cairese.