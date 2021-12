Fezzanese-Rivasamba 2-0: Baudi-Dell’Amico e i verdi restano in testa

Squadra in casa

Squadra in casa Fezzanese

Due gol nella ripresa per battere un Rivasamba che è quinto in classifica e dimostra di essere una squadra ostica per tutti, e la Fezzanese resta al comando nel girone B di Eccellenza con un punto di vantaggio sul Rapallo Rivarolese e due sul Baiardo.

I verdi giocano una gara autorevole con grande fiducia nei propri mezzi nonostante davanti abbiano una formazione importante. Il primo tempo regala poche emozioni, poi arriva il momento di bomber Baudi che dopo appena un minuto dal ritorno in campo segna l’1-0 su assist di Selimi. E se prima la Fezzanese era in fiducia adesso sa che la nona vittoria in campionato è vicina. Nel finale arriva anche la rete del giovane Dell'Amico, servito da Grasselli, che ha concluso nei migliore dei modi un'azione nata dalla bravura del giovane Smecca.

Il tabellino della gara

Fezzanese-Rivasamba 2-0

Marcatori: 1'st.Baudi, 43'st.Dell'Amico

FEZZANESE: Mariani, Selimi, Cerchi, Brizzi, Zavatto, Andrei, Dell'Amico, Grasselli, Frolla (30' st. Smecca), Baudi, Lorenzini (23' st. Gabrielli). A disposizione: Andreoli, Lertola, Fabrello, Terminello, Guzzoni. All. Turi.

RIVASAMBA: Barbieri, Scarpino, Latin, Bagnato, Queirolo (16' st. Lessona), Porro, Lasagna (8' st. Baldassare), Cusato (27' st. Ivaldi), Gandolfo (42'st.Maucci), Vottero, Cuneo (36' st. Padi T.). A disposizione: Gaccioli, Sanguineti, Del Corso, Padi N. All. Cesaretti.

Arbitro: Mattia Romeo di Genova

Assistenti: El Hamdaoui e Trajanovsky