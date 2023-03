Brescia-Genoa 0-3: Gudmundsson show, Gilardino mette la terza

Il Genoa continua a volare e con il 3-0 di Brescia resta al secondo posto in Serie B con cinque punti di vantaggio sul Sudtirol e sei sul Bari che giocherà domani con la Ternana. Il Grifone sembra aver lanciato lo sprint per la promozione, il ritmo imposto dai ragazzi di GIlardino è infernale e confermato da numeri straordinari: terza vittoria, di fila, quinta gara senza subire gol, settimo risultato utile consecuitivo e una sola sconfitta nelle ultime undici. A mette la firma sul successo dei rossoblu oggi sono Salcedo e Gudmundsson in rete rispettivamente a fine primo tempo edue volte nella ripresa.

Brescia-Genoa 0-3, la cronaca

Non inizia nel mgliore dei modi il pomeriggio del Genoa, nel riscaldamento si ferma infatti Puscas per un problema al ginocchio così gioca Salcedo, visto che anche Coda, insieme ad Aramu, è ai box. Gilardino conferma il 3-5-2 con Jagiello al posto di Sturaro in mezzo al campo e Haps, completamente recuperato, a sinistra. Al 13' prima grande occasione per il Grifone con la torre di Vogliacco per Bani che da pochi passi colpisce debole e centrale. Con il passare dei minuti il Grifone prende sempre più campo e tra il 20' e il 22' ci prova due volte da fuori ma Gudmundsson e Badelj non inquadrano la porta. La gara vive di ritmi abbastanza lenti di tanti spazi di cui però nessuno approfitta da una parte e dall'altra, il Grifone per tutta la prima frazione sembra essere molto "leggero" davanti e così ha buon gioco la difesa delle Rondinelle. Al 37' altra chance da palla inattiva per il Genoa ma Ndoj anticipa all'ultimo secondo Dragusin che avrebbe dovuto solo depositare la palla in rete. La partita sembra avviarsi verso la fine del primo tempo sullo 0-0 ma al 46' arriva il lampo di Gudmundsson che dal fondo mette in mezzo un pallone su cui Andreacci esce male e così per Salcedo è un gioco da ragazzi portare in vantaggio i suoi.

La ripresa parte con gli stessi ventidue in campo e il Brescia si porta subito in attacco con Bisoli che crossa forte e teso ma il solito Vogliacco chiude tutto. Al 53' Ndoj ha la palla buona ma la spreca "strozzando" il destro e mettendo la palla a lato. Il Grifone si abbassa troppo e i lombardi entrano ancora in area con Ayè che scarica il sinistro ma è ancora Vogliacco a respingere. Gilardino vede le difficoltà dei suoi e cambia quasi tutto il centrocampo con Frendrup e Sturaro a prendere il posto degli spenti Jagiello e Strootman, in attacco invece spazio a Ekuban al posto di Salcedo. Nel momento più difficile il Genoa esce a testa alta e chiude il match, Ekuban lancia con una gran palla in profondità Gudmundsson che si presenta solo davanti ad Andreacci e lo batte con un colpo preciso. Al 74' applausi anche per Martinez che devia in angolo un insidioso destro di Ndoj, di gran lunga il migliore dei suoi. E' l'ultimo sussulto di un Brescia sempre più ultimo in classifica e quasi svuotato dopo la seconda rete del Grifone. A tre minuti dal termine altra grande giocata di Ekuban che serve Gudmundsson in mezzo all'area, per lui è un gioco da ragazzi saltare il portiere e infila il 3-0.

Tabellino e voti Brescia-Genoa 0-3

Reti: 46' Salcedo, 69' e 91' Gudmundsson

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 5; Jallow 5,5, Adorni, 5 Papetti 6, Huard 5,5; Bisoli 5,5 (81' Listowski s.v.), Van de Looi 6 (81' Libojko s.v), Ndoj 7; Rodriguez 5, Galazzi 5,5 (58' Adryan 6); Ayè 5,5.

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Bani 6, Vogliacco 7 (81' Criscito s.v.), Dragusin 6; Sabelli 6, Jagiello 5,5 (65' Sturaro 6), Badelj 6, Strootman 5,5 (65' Frendrup 6), Haps 6,5; Gudmundsson 7,5, Salcedo 6,5 (65' Ekuban 7).

Arbitro: Sozza di Seregno

Note: Ammoniti: Ndoj, Bani