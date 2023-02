Athletic Albaro, la traversa nega il pareggio contro l'Imperia

Squadra in casa

Squadra in casa Athletic Albaro

Ad un passo dal pareggio contro una compagine con ben altri obiettivi di classifica e costruita per stare con le migliori. L'Atheltic Albaro si rammarica per la sconfitta 1-0 contro l'Imperia neoretrocessa dalla Serie D che grazie a questo successo sale a quota 36 punti subito alle spalle del treno dele seconde e delle terze. Per l'Albaro la sconfitta significa più quattro sui playout.

Athletic Albaro-Imperia 0-1, la cronaca

Il primo tempo parte subito con il vantaggio ospite, al 12' punizione perfetta di Sancinito e palla che si infila in rete. Il primo tempo regala poi poche altre emozioni, l'Albaro ci prova nel finale ma il cross di Paganola viene bloccato dal portiere avversario.

Nella ripresa Bova viene subito impegnato da Gaspari, poi è ancora Sancinito a pennellare la punizione su cui si avventa Taddei ma il suo colpo di testa è centrale. Il finale è incandescente, prima ci prova Polisena ma senza fortuna, poi al 48' fallo di Sancinito in area e rigore assegnato all'Albaro con secondo giallo per il giocatore dell'Imperia. Sul dischetto va Pagano ma la sua conclusione sbatte sulla traversa e il tiro sulla ribattuta non trova la porta.

Athletic Albaro-Imperia 0-1: il tabellino

Reti: 12' Sancinito

ALBARO: Bartoletti, Thiam, Zinnari(Catterina), Pesce, Lembo, Martino, Lerini(Ilardo), Gaspari, D'Arrigo, Pagano, Sghairi(Zazzeri). a disposizione: Sivori, Giambatta, Ottonelli, Martinoia

Allenatore: Mariani

IMPERIA:Bova, Plando(Ravocoli), Virga, Sancinito, Guida, Taddei, Fatnassi, Giglio,Cassata(Ardissone), Campelli(Gandolfo), Saviozzi (Polisena). a disposizione: Massabò, Lanteri

Allenatore: Bocchi

Arbitro: Giovanni Tanzella di La Spezia

Assistenti: Luigi Arado e Davide Biase di Genova

Ammoniti: Gaspari (A) Taddei (I) Zinnari (A) Guida (I) Bova (I) Ravoncoli (I) Zazzeri (A)