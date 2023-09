Everton alla 777 Partners, la difficile sfida inglese dei proprietari del Genoa

Continua il giro del mondo della 777 Partners che da due anni a questa parte è sbarcata a Genova conquistando la promozione in Serie A e rilanciando il Grifone nel calcio che conta dopo una retrocessione con poche colpe. Il gruppo però è sempre in cerca di altri club e dopo Herta Berlino, Red Star Parigi, Melbourne Victory, Standard Liegi ora va alla conquista della ricchissima, e difficilissima, Premier League.

La 777 Partners ha acquistato l'Everton

L'Everton ha infatti ufficializzato il passaggio di mano con una breve comunicazione: "777 Partners ha firmato un accordo con Farhad Moshiri per acquisire la sua intera partecipazione nell’Everton Football Club, che rappresenta il 94,1% delle azioni del Club". Poche righe arrivate dopo una lunghissima trattativa in cui il prezzo pagato per l'acquisizione del club di Liverpool dovrebbe aggirarsi intorno ai 700-800 milioni di euro.

L'idea esposta dal fondatore Josh Wanders è quella di riportare in alto l'Everton senza però dimenticare il tessuto sociale sulle sponde del Merseyside, per questo continuerà il progetto di un nuovo stadio già iniziato dalla gestione precedente, e si investirà anche sulle strutture per la prima squadra, le giovanili e il calcio femminile. Di certo non sarà una sfida facile, anche in campo dove l'Everton dopo anni brillanti, adesso è in piena crisi. L'anno scorso ha raggiunto la salvezza nelle ultime giornate in maniera rocambolesca, e in queste prime battute di campionato non ha ancora vinto con tre sconfitte e un pareggio. La squadra però sembra poter uscire dai bassi fondi della classifica anche perché sul mercato solo nell'ultima sessione ha acquistato Beto dall'Udinese e Danjuma dal Villarreal, giocatori di valore che aggiungono ad altre colone come Andre Gomes e Gueye. L'esordio sarà subito da brividi per la 777 Partners, domenica arriva l'Arsenal vice campione d'Inghiltera.