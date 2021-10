Cagliari-Sampdoria 3-1, le pagelle: si salva Adrien Silva, Augello e Candreva bocciati

Si sveglia troppo tardi la Sampdoria e il Cagliari si conferma 'bestia nera' dei blucerchiati imponendosi 3-1. Pronti-via e Joao Pedro supera Audero, l'unico lampo del primo tempo è un palo colpito da Candreva, poi la Samp fatica a rendersi pericolosa e al 74' subisce il raddoppio di Caceres. Nel finale segnali di risveglio con il goal di Thorsby che riapre il match e le occasionissime per Colley e Caputo (col dubbio rigore), ma Joao Pedro nel recupero cala il tris e firma la personale doppietta.

VIDEO | Cagliari-Sampdoria 3-1: goal e highlights

Migliore in campo Adrien Silva che conferma i passi avanti di quest'anno, buon approccio alla gara anche per Caputo che sfiora il 2-2. Tante bocciature in difesa con errori prima di Augello e poi di Murru (ma anche di Yoshida) mentre Candreva incappa in una giornata storta e commette due leggerezze che costano due goal.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.