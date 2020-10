Brescia-Entella 2-2: Mancosu acciuffa il pari nel recupero

Pareggio di carattere per l'Entella che riacciuffa due volte nel finale il Brescia e conquista il quarto punto in cinque gare, manca ancora il primo successo per la formazione di Tedino che nel prossimo turno ospiterà il Lecce.

Poche emozioni nel primo tempo, nella ripresa la sblocca Mangraviti su sviluppi di corner battuto da Jegiello, ma pareggia meno di un quarto d'ora dopo la "zanzara" De Luca. La conclusione di esterno di Ayè all'86' sembra chiudere le speranze della Virtus che, però, reagisce e prima si vede annullare il goal del 2-2 di Mancosu per fuorigioco e poi trova il rigore del pareggio per un fallo di mano di Mateju su palla calciata da Mazzocco. Dal dischetto non sbaglio il solito Mancosu.

IL TABELLINO

BRESCIA-ENTELLA 2-2

Reti: 61' Mangraviti, 75' De Luca, 86' Aye, 93' Mancosu (rigore).

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Mangraviti, Papetti, Sabelli; Bisoli (78' Labojko), Van de Looi, Dessena; Jagiello (69' Skrabb), Spalek (58' Ndoj); Aye. All. Lopez.

Entella (3-5-2): Borra; Pellizzer, Poli, Chiosa; Costa, Brescianini (58' Mazzocco), Paolucci, Crimi (89' Cardoselli), De Col; Brunori (58' De Luca), Petrovic (69' Mancosu). All. Tedino.

Arbitro: Marinelli.

Note: espulso Mateju al 92' per doppia ammonizione, ammoniti Chiosa, Pellizzer, Costa, Brescianini, Petrovic, Spalek e Dessena.