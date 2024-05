Arriva la “Genova Boxing Night”: in palio il titolo italiano dei pesi supermedi

Sarà una giornata all’insegna della grande boxe quella che sabato 4 maggio, a partire dalle 13, animerà il Fiumara Stadium. Un grande evento il “2024 Genova Boxing Night”, unico nel suo genere, inserito nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e che nasce dalla sinergia tra Comune di Genova, Federazione Pugilistica italiana, Fpi Liguria, Team Magnesi, Celano Boxe, Rossetto Boxe e Thunder Boxing Genova.

Sul ring del Fiumara Stadium si terranno oltre 25 incontri di dilettanti e 6 di professionisti, con in palio un titolo internazionale UBO e il titolo italiano dei pesi supermedi tra Ervis Lala e Luca Di Loreto.

Tanta la partecipazione prevista, tra appassionati e neofiti, ai quali sarà offerto uno spettacolo di grande sport frutto del lavoro di collaborazione tra alcune delle palestre della Liguria e di Genova che hanno voluto offrire ai propri tesserati e al pubblico un evento sportivo che segni un nuovo punto di partenza per la boxe ligure.

La sfida per il titolo italiano dei pesi supermedi

Protagonisti del main event Ervis Lala e Luca Di Loreto che si sfideranno per il titolo italiano dei pesi supermedi. Non solo due pugili che sognano un titolo, ma due atleti che lavorano sodo per conquistare la cintura più ambita e per il quale la serata di sabato segnerà la svolta del proprio percorso pugilistico e rappresentando un nuovo punto di partenza verso appuntamenti ancora più importanti. Non solo atleti, ma anche amici che si rispettano, si stimano e che si confronteranno per la seconda volta a Genova con la promessa di regalare a tutti i presenti – pubblico, istituzioni, sostenitori – un match coinvolgente e appassionato

Si inizierà alle ore 13, con gli incontri dei dilettanti e le esibizioni sportive, per arrivare alle 20, orario in cui inizieranno i match dei professionisti e che si concluderanno con l’assegnazione del titolo italiano.

Sottoclou del Titolo Italiano, il Titolo internazionale UBO (10 riprese da tre minuti peso 69,900 kg) tra il pugile argentino Federico Schinina della Rossetto Boxe e Gregorio Marcano, match curato dal Team Duran.

Programma incontri professionistici (ore 20)

Team Rossetto Boxe:

Michela Braga vs Dijana Babic (6 riprese da 2 minuti - peso 59 kg)

Daniel Giacobbe vs Sandro Stanic (6 riprese da 3 minuti)

Gli esordienti Pro della Thunder Boxing Genova:

Demontis Marco vs Trajan Slavev - ( Peso 54 kg / gallo - 4 riprese da 3 minuti)

Piacentino Herian vs Georgi Georgiev - ( Peso 57 kg / piuma 4 riprese da 3 minuti)

Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ha il patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi.