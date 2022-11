Benemerenze sportive del Coni, quasi 100 i premiati

Finalmente, dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia, il Coni Liguria potrà celebrare i dirigenti, gli atleti e i tecnici, che hanno ottenuto le prestigiose benemerenze assegnate dal Coni. L'appuntamento è per giovedì 24 novembre 2022 alle ore 18 presso la sede del Park Tennis Club in via Zara, 18 a Genova.

Molti i premiati, quasi cento. Tutti meritevoli di citazione. Durante la cerimonia verranno consegnate le Stelle al Merito Sportivo per l'anno 2020 e le medaglie al Valore Atletico e Palme al Merito Tecnico per gli anni 2019 e 2020.

L'onorificenza della Stella al Merito Sportivo ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo. Essa può essere concessa alla bandiera di enti sportivi che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e della attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese; a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport.

L'onorificenza della Palma al Merito Tecnico ha tre distinti gradi, e può essere conferita ai Tecnici Sportivi, che si siano distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività giovanile.

Anche l'onorificenza della Medaglia al Valore Atletico ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo; e può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito risultati sportivi “assoluti”, titoli o primati a livello mondiale ed europeo, nazionale ed internazionale e che si siano distinti ai Giochi Olimpici.