Cus Genova Basket ospita Tigullio Sport Team

Una sola sezione in campo nel weekend pasquale: Cus Basket impegnato al Palacus contro la capolista Tigullio in Serie C Silver.

Terza sfida della seconda fase di Serie C Silver per il Cus Basket, unica squadra biancorossa impegnata nel weekend pasquale. Al Palacus sabato 16 aprile alle 18:45 arriva il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello, schiacciasassi del torneo fin qui nonché prima della classe nel Girone A, a dieci punti dai Biancorossi. Ottimo test per gli Universitari in vista dei Playoff. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Cus Genova. Qui risultati e classifica.