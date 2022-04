Basket, Tigullio espugna anche il Palacus

Prima sconfitta nella seconda fase di Serie C Silver per il Cus Genova. Al Palacus a passare è la capolista Tigullio, attualmente a 38 punti nel Girone A. Ottima prova comunque per i Biancorossi, orfani di Dufour e alla ricerca degli ultimi punti validi per la qualificazione alle semifinali Playoff. Qui risultati e classifica.