Dai vicoli agli USA, c'è un genovese che sogna la NBA: Abramo Canka

Da Genova agli Usa, sognando di giocare in NBA nel mito di Kobe Bryant. Tra i migliori prospetti Azzurri che cercano di farsi strada nella patria del basket c'è anche un ragazzo genovese nato nel 2002. Si chiama Abramo Canka ed è nato e cresciuto nel centro storico da padre senegalese e madre albanese. È stato notato quasi per caso durante una festa dello sport e così ha cominciato a giocare muovendo i primi passi nei Tigrotti Don Bosco Sampierdarena. Si è poi trasferito alla Tigullio Sport Team di Santa Margherita Ligure fino al 2016, prima di passare al settore giovanile della Stella Azzurra Roma, uno dei più importanti d'Italia. Nel 2018 debutta in Serie A2, a soli 16 anni, con i Roseto Sharks, poi comincia il giro per il mondo, con il sogno Usa nel cassetto.

Nel 2020 si lega ai russi del Lokomotiv Kazan, prima fa esperienza con i lituani del Nevezis in prestito, poi torna alla base. Ad agosto 2022 il grande salto negli Stati Uniti per approdare ai Bruins di UCLA, una delle squadre più prestigiose del campionato universitario degli Usa (NCAA). Ha cominciato quindi a mettersi in mostra e in futuro potrebbe fare il grande passo verso il draft NBA per essere selezionato da una delle franchigie del campionato di basket più importante del mondo.

Nelle sue prime 15 partite con i Bruins sta cercando di ritagliarsi spazio con un utilizzo medio di 6.7 minuti. Gli esperti di pallacanestro lo considerano una delle maggiori promesse a livello nazionale e gioca anche con la maglia dell'Italia, con la quale ha fatto tutta la trafila dall'Under 15 all'Under 20. Nei mesi scorsi ha anche raccontato la sua storia e la sua passione per la Sampdoria in un video pubblicato su youtube dai canali ufficiali blucerchiati, a partire da una difficile infanzia: "Il mio idolo è mia mamma - aveva detto - perché ha fatto dei sacrifici. Ha preso un barcone per inseguire i suoi sogni, poi sono subito nato io, mi ha cresciuto da sola con l'aiuto di case famiglia, gente dei vicoli e del centro e tantissimi amici. Per me è stata una figura davvero importante. Senza di lei non so cosa avrei fatto".