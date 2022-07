Cus Genova, i ragazzi dell'atletica tra Rieti e Fossano

Weekend di atletica biancorossa tra i Campionati Italiani Juniores su pista di Rieti e il Meeting delle Vacanze di Fossano, nel cuneese.

Emanuele Ferrari venerdì ha corso i 3000 siepi dei Campionati Italiani Juniores su pista di Rieti in 9'53"61, tempo che gli è valso un buon nono posto finale in una gara che è sempre di difficile interpretazione. Nella giornata di sabato Emanuele è anche stato undicesimo nei 5000 con 15'38"51.

Questo il commento di Emanuele Ferrari: "Sono arrivato a questi campionati italiani in ripresa di forma da un periodo no, la voglia di fare bene era tanta ma la consapevolezza di non esserci al 100% c'era. Venerdì sulle siepi è arrivato il risultato migliore nonostante l'insoddisfazione per la prestazione, sabato sui 5000 so di aver dato tutto quello che avevo ma la stanchezza del giorno prima si è fatta sentire. Ora subito ad allenarsi con la testa ai prossimi appuntamenti".

Pioggia di personali nel Meeting delle Vacanze di Fossano, giovedì nel cuneese. L'allieva Camilla Rebora, seguita da Marco Mura, ha chiuso i 200 in 26"17. Giovanni Tubelli, allenato da Andrea Simonazzi, è stato artefice di un 10"99 sui 100 e di un 22"35 sui 200 con vento nella norma.