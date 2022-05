Gala di Stelle nello Sport: chi sono gli atleti liguri premiati

Venerdì sera, nella sala Grecale del Porto Antico di Genova, si è svolta la Serata di Gala di Stelle nello Sport con tanti atleti liguri premiati. Così la prima giornata della Festa dello Sport si chiude sotto il segno dei giovani sportivi e dei campioni acclamati dal pubblico nell’arco di un referendum popolare durato due mesi. Applausi per tutti i protagonisti della 23esima edizione del Galà delle Stelle dedicato, ancora una volta, all’Associazione Gigi Ghirotti.

Apertura suggestiva con i performer di Synergika, scuola specializzata in discipline acrobatiche e circensi, e l’intervento di Silvia Salis.

Proprio la vicepresidente nazionale del Coni, insieme al presidente ligure Antonio Micillo, ha premiato i Green più votati nel Trofeo Erg: il ginnasta Francesco Calanni Fraccono (Andrea Doria), la tennista Victoria Lanteri Monaco (Park Tennis Genova) e Filippo Piccardo (Imponente Danza).

Un premio speciale per il suo impegno nella mototerapia è stato consegnato a Vanni Oddera, campione mondiale di motocross freestyle, dal governatore Giovanni Toti.

Caterina Giustini, dirigente del Gruppo Eco Eridania, ha consegnato il trofeo Rossoblucerchiato dell’Anno a Francesco Caputo, bomber della Sampdoria.

Oscar speciale a Eco Eridania da Mauro Ferrando, presidente Porto Antico spa, per la nascita della Fondazione Insuperabili.

Fulvio Florean copilota savonese con oltre 50 successi in carriera, ha ricevuto il Trofeo Primocanale Motori direttamente dalle mani dell’editore Maurizio Rossi.

Il Galà delle Stelle è stata anche un’occasione per ricordare l’avvicinamento a “The Ocean Race-The Grand Finale”, in programma nell’estate 2023, con gli speciali messaggi di Federica Brignone e dei campioni olimpici Tita e Banti. Sul palco il sindaco Marco Bucci che nel premiare Federico Garibaldi (Canottieri Santo Stefano al Mare), atleta Big 2022 e vincitore del Trofeo Bayer Italia, si è ancora una volta complimentato con i vogatori vincitori dell’ultima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Bucci e Fabio Minoli Rota, direttore Comunicazione di Bayer, hanno premiato anche il rugbysta Luca Zini. Sul palco anche il campione delle Zebre Pierre Bruno e l’amministratore delegato di Psa Italy Roberto Ferrari a riconoscere il placet del pubblico per le tre Junior del Trofeo Psa Italy: la vincitrice spadista Benedetta Madrignani (Circolo Scherma Spezia), Ludovica Terlizzi del Genova Nuoto e Chiara Oliveri di Imponente Danza. In campo maschile, nel Trofeo Cambiaso Risso, i membri di giunta Cip Francesco Bocciardo (3 volte campione paralimpico nel Nuoto) e Michelangelo Buonarrivo hanno premiatoAharon Corona (Celano Boxe), Nicholas Boccadifuoco (Genova Hockey 80) e Giulio Cocconi (Lni Sestri Ponente).

Passerella per le big Maggie Pescetto (Yci) e Giulia Millo (Bogliasco Pallanuoto), premiate dall’assessore regionale allo sport Simona Ferro e dal vicedirettore sanitario Montallegro Luca Spigno. La storia di Diego Barbieri, giovanissimo Alfiere della Repubblica, ha aperto la pagina SportAbility. Accompagnato dal palco da Eugenio Bardelli, sua guida tecnica a Free Sport, Diego ha ricevuto l’Oscar dello Sport da Ilaria Cavo, assessore regionale alle politiche sociali.

Gianni Pilato, area manager Msc, ha incoronato la società dell’anno: la fresca cinquantenne Ginnastica Riboli del presidente Eugenio Perrone. Al secondo posto la Santa Sabina del presidente Luca Mastropietro, premiata da Pietro Pongiglione (presidente Amiu Spa), al terzo l’Amatori Savona Pallacanestro, applaudita da Marco Grespigna di Welcare Industries. Oscar speciale, consegnato dal consigliere regionale e comunale allo sport Stefano Anzalone, alla Gamma Innovation Sarzana del presidente Maurizio Corona per la conquista della Coppa Italia di hockey su pista.

All’indirizzo www.stellenellosport.com/tag/festasport22/ è possibile scoprire, una per una, tutte le attività che saranno praticabili alla festa, le esibizioni e gli eventi da vivere in tre giornate di adrenalina, passione, impegno e amicizia.