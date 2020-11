Ascoli-Entella 1-1: papera di Borra, Virtus raggiunta da un Picchio in nove uomini

Pareggio beffa per l'Entella che, in doppia superiorità numerica viene raggiunta dall'Ascoli a cinque minuti dal triplice fischio fallendo ancora una volta l'appuntamento con il primo successo stagionale.

Primo tempo molto tattico e povero di emozioni con un leggero predominio della formazione di Chiavari, nella ripresa i due rossi a Buchel (secondo giallo) e Corbo (fallo da ultimo uomo per il calcio di rigore dell'1-0) sembrano spianare la strada al successo della Virtus, ma il vantaggio di Mancosu dal dischetto non basta. Prima Kragl sfiora la traversa e poi Sabiri sfrutta un erroraccio di Borra per regalare ai bianconeri un punto preziosissimo. Ascoli ed Entella salgono così a quota 5 punti, entrambe in zona playout.

IL TABELLINO

ASCOLI-ENTELLA 1-1

Reti: 72' Mancosu (rig.), 84' Sabiri

Ascoli (3-5-2): Sarr; Spendlhofer; Corbo, Brosco; Kragl, Saric, Buchel, Sabiri, Cavion (76' Pierini); Cangiano (60' Pucino), Tupta (69' Chirico). All. Bertotto.

Entella (3-5-2): Borra; Poli, Chiosa, Bonini; Cardoselli (63' Morosini), Coppolaro, Paolucci (80' Toscano), Mazzocco, Settembrini (76' Crimi); De Luca, Petrovic (63' Mancosu). All. Tedino.

Arbitro: Gariglio.

Note: ammoniti Settembrini, Mazzocco, Chiosa, Chirico, Morosini. Espulsi Buchel e Corbo.