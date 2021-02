Serie A, ufficiali anticipi e posticipi fino a Pasqua. Mercoledì 3 marzo alle 20.45 il Derby

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi (e programmazione televisiva tra Sky e Dazn) del campionato fino alla 29esima giornata che si giocherà sabato 3 aprile 2021 prima di Pasqua (domenica 4 aprile). Spicca il Derby della Lanterna in serata in turno infrasettimanale: Genoa-Sampdoria si giocherà infatti mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta su Sky.

Ecco il calendario completo delle genovesi e la programmazione televisiva tra Sky e Dazn.

Giornata 23

Lazio-Sampdoria (sabato 20 febbraio, ore 15:00. Diretta Sky).

Genoa-Verona (sabato 20 febbraio, ore 18:00. Diretta Sky).

Giornata 24

Sampdoria-Atalanta (domenica 28 febbraio, ore 12:30. Diretta Dazn).

Inter-Genoa (domenica 28 febbraio, ore 15:00. Diretta Sky).

Giornata 25

Genoa-Sampdoria (mercoledì 3 marzo 2021 ore 20:45 . Diretta Sky)

Giornata 26

Roma-Genoa (domenica 7 marzo 2021 ore 12:30. Diretta Dazn).

Sampdoria-Cagliari (domenica 7 marzo 2021 ore 18:00. Diretta Sky).

Giornata 27

Genoa-Udinese (sabato 13 marzo 2021 ore 20:45. Diretta Dazn).

Bologna-Sampdoria (domenica 14 marzo 2021 ore 12:30. Diretta Dazn).

Giornata 28

Parma-Genoa (venerdì 19 marzo 2021 ore 20:45. Diretta Sky).

Sampdoria-Torino (domenica 21 marzo 2021 ore 18:00. Diretta Sky).

Giornata 29