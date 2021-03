Doppietta da difensore nel giorno di papà Gianluca in un derby, la giornata perfetta di Andrea Signorini

Mercoledì 17 marzo è andato in scena il derby di Serie C Gubbio-Perugia, deciso da una doppietta del figlio dell'ex capitano del Genoa scomparso nel 2002 nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni. Il Gubbio non vinceva un derby dal 1948

Una doppietta per un difensore è merce rara, se poi serve anche a decidere un derby che la tua squadra non vince dal 1948 la tua giornata diventa praticamente perfetta. Ma cosa può renderla ancora più speciale? Per scoprirlo basta chiederlo ad Andrea Signorini, figlio dello storico capitano del Genoa Gianluca scomparso nel 2002 dopo una lunga battaglia con la Sla, Sclerosi laterale amiotrofica.

Mercoledì 17 marzo 2021 è andato in scena il derby di Serie C Gubbio-Perugia, partita molto sentita in Umbria e terminata con la vittoria a sopresa (3-2) della compagine eugubina (allenata da un altro ex Genoa, Vincenzo Torrente), decisiva proprio la doppietta di Andrea Signorini, difensore centrale di professione, tra il 69' e il 74' con un colpo di testa e una zampata, in entrambi i casi su sviluppi di calcio di punizione. Il Gubbio non vinceva un derby dalla stagione 1947/1948 e su 23 incontri disputati ne ha vinti solo quattro (quelli precedenti nel 1937, 1938 e 1945).

Cosa c'è di strano? Proprio ieri Gianluca Signorini avrebbe compiuto 61 anni, era infatti nato il 17 marzo del 1960. Ironia della sorte o scherzo del destino, la coincidenza non è ovviamente passata inosservata e Andrea, nato a Genova nel 1990 (oltre alle giovanili esordì in Serie A con la maglia rossoblù nel 2009), ha commentato a Umbria TV dedicando la doppietta a papà Gianluca: «Certo che ho pensato a lui, oggi sarebbe stato il suo compleanno».